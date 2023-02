Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

It Frysk akademysk ûnderwiis stiet ûnder gigantyske druk. De heechleararen Frysk yn Amsterdam en Leien koenen wol fuort en yn Grins begûn de ferskraling fan it universitêre Frysk mei it opheffen fan de iennichste universitêre stúdzje Frysk yn Nederlân. No stiet ek de lêste heechlearaarstoel op ’e wip. En dat wylst de Provinsje Fryslân der alle jierren wol subsydzje foar jout. Wat docht de Universiteit fan Grins mei ús belestingjild? Dat wol de Jongfryske Mienskip witte.

De Jongfryske Mienskip wol dat de Universiteit fan Grins wurk makket fan in folsleine learstoel Frysk en dêrby de ried fan Goffe Jensma opfolget. Foar de Jongfryske Mienskip is de heechlearaarsstoel de earste stap. Doel is om it Frysk as selsstannige akademyske stúdzje fannijs libben yn te blazen.

“Sûnder Fryske akademisy gjin wurdboeken, gjin spraaksoftware, gjin grammatika’s, gjin ûndersyk. Sûnder al dy dingen bliuwt it Frysk in gesellich sprektaaltsje. Dêr stjoert it universiteitsbestjoer bewust op ta. Wy wolle dat it Frysk as sprek- en skriuwtaal nije ympulsen kriget. Wy wolle in taal dy’t rjochte is op ’e takomst en dy’t wy mei alle helpmiddels trochjaan kinne oan ús bern.

Der binne hiel wat sinjalen dy’t ús goede hoop jouwe. De Fryske mienskip en polityk wolle dit. Oan ’e NHL Stenden binne der alle jierren wer moai wat studinten dy’t de learare-oplieding Frysk yn fol- of dieltiid folgje. Yn prinsipe steane alle sinjalen op grien en op 24 novimber 2022 tsjinnen Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) in moasje yn ta it Wetlik Ferankerjen fan Wittenskiplik Underwiis yn it Frysk. De moasje waard mei 149 tsjin 1 oannommen.

De Jongfryske Mienskip fynt dat Ryk en provinsje spikerhurd ôfrekkenje moatte mei de neo-liberale en diskriminearjende wyn dy’t troch de Universiteit fan Grins waait. Ynklúzje? Nee hear, de Universiteit fan Grins seit anno 2023 noch leaver ‘Verboten für Friesen!’”

De Jongfryske Mienskip hat dêrom in WOO-fersyk (Wet Open Overheid, foarhinne: Wet Openbaarheid Bestuur > WOB) yntsjinne by de RUG en alle belutsen organisaasjes en oerheden.

Taheakke: WOO-fersyk heechlearaar Frysk.