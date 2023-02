Iuwenâlde rôfkeunst oan Kambodja weromjûn

In bysûndere kolleksje fan iuwenâlde juwielen is oan Kambodja weromjûn. It giet om rôfkeunst dy’t jierren lyn yn hannen kaam fan in bekende Britske keunstsamler, dy’t derfan beskuldige wurdt dat er yn stellen keunst hannele.

Ut de juwielekolleksje binne no 77 stikken yn Kambodja werom, liet it ministearje fan Keunst en Kultuer fan it lân witte. Yn ’e kolleksje sitte ûnder mear kroanen, keatlingen, ringen en amuletten fan djoere edelmetalen, ôfkomstich út de Angkoriaanske tiid. Angkor wie tusken de njoggende en fyftjinde iuw in machtich keninkryk yn it gebiet dat no Kambodja is.

De Britske samler Douglas Latchford hie de juwielen yn syn besit. Hy waard yn 2020 yn ’e Feriene Steaten ûnder mear oanklage foar hannel yn rôve antike foarwerpen. Hy soe neffens de oankleiers, de dokuminten fan de objekten ferfalske hawwe om it komôf te ferdizenjen.

Kambodja wol mear keunst werom

Neffens saakkundigen wiene de measte foarwerpen dy’t er yn besit hie, rôve yn tiden dat Kambodja yn oarloch wie. Ut it ferneamde timpelkompleks Angkor Wat waarden yn de Frânske koloniale tiid in protte objekten rôve. In soad oare timpels yn it lân waarden berôve yn ’e santiger jierren, ûnder it kommunistyske bewâld fan de Reade Khmer.

It is net bekend hoe’t de Britske keunstsamler de juwielen yn hannen krige hat. Latchford ferstoar yn 2020 en mei goedkarring fan syn famylje binne de juwielen no weromstjoerd. In jier nei syn dea giene de earste stellen skulptueren al werom. De minister fan Kultuer fan Kambodja moediget musea en partikulieren dy’t yn besit fan Kambodjaanske objekten binne, oan om dy werom te jaan.

Rôfkeunst yn British Museum

De lêste jierren is der mear diskusje oer rôfkeunst en stjoere westerske lannen en musea faker objekten nei it lân fan komôf werom. Dy objekten waarden faak yn de koloniale tiid bútmakke. Sa stjoerde in Britsk museum ferline jier tsientallen brûnzen en ivoaren keunstobjekten werom nei Nigearia, ôfkomstich út it eardere keninkryk Benin. Dútslân stjoert ek brûnzen bylden werom.

In protte fan de keunst stiet yn it British Museum yn Londen. Sa wol Egypte al jierren de ferneamde Stien fan Rosetta werom dy’t yn it museum stiet. Tusken it museum en Grikelân wurde petearen fierd oer de Elgin Marbles, ferneamde moarmeren skulptueren dy’t út Atene ôfkomstich binne. Grikelân besiket de keunst al tsientallen jierren werom te krijen.