Holwert (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Holwert

As de stêd as in jas

fan myn skouder glidet

en ik de kant út lutsen wurd

dêr’t in nuete noardwester

de wolken ferlitten hat

en op my oan dunet

en sâlt wetter

myn lippen beruorket

it wetter de wyn bolbjirken

it paad nei de toer wiist

dêr’t de strjitten en huzen

omhinne lizze te loaikjen

lizze te loaikjen

en eltse gevel

eltse stoepe

my Holwert fiele lit

en boppe de griene gerzen

de grêven

dêr’t ik oer kypje

nei de kime

oer sleatten

fol donker winterwetter

dat smachtsjend

leit te wachtsjen

ljurkjend oan raaiïch reid

dêr’t fierderop

mei wiid sprate earmen

de dyk longeret

nei immen

dy’t er oan syn lang

lichem kuozje kin

en sa, it doarp

as hoeder yn ’e rêch

en foar my

yn de dûns fan

ebbe en floed

floed en ebbe

de see… de see

ik bin wer thús.

Inne Bilker