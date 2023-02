Fryslân lit pracht fan histoaryske ynterieurs sjen

De Stichting Interieurs in Fryslân kriget foar ien kear in subsydzje fan 40.000 euro. Dêr de stichting de ynventarisaasje fan histoaryske en weardefolle ynterieurs fan partikuliere wenhuzen en pleatsen yn hiel Fryslân mei dien meitsje. De fynsten wurde yn in online databank opnommen. Dêr kin elkenien se yn besjen. In wichtige bydrage om it ‘Ferhaal fan Fryslân’ te behâlden en út te wreidzjen, ek as dat somtiden fan de bûtenkant minder sichtber is.

Yn Fryslân hawwe in soad huzen en pleatsen in rike skiednis. Krekt as by beskerme monuminten giet de kennis net fierder as de bûtenkant fan dy gebouwen. Oer de binnenkant – it ynterieur – witte wy hast neat. Stichting Interieurs in Fryslân wol dat feroarje.

De earste faze fan it projekt, dêr’t de provinsje Fryslân in startsubsydzje foar jûn hat, is klear. Dêrby giet it om in ynventarisaasje fan likernôch 6.000 objekten. Yn de twadde faze wurde nochris 4.000 gebouwen ynventarisearre. Dêrby giet it om wenhuzen en pleatsen yn de gemeenten yn it súdeasten en noardeasten fan de provinsje en op de eilannen. Dizze unike ynventarisaasje wurdt oant no ta allinnich yn Fryslân dien en in foarbyld foar in lanlike oanpak.

Deputearre Klaas Fokkinga sprekt fan in wichtige stap foarút: “De skiednis fan histoaryske monuminten beheint him net ta de moaie bûtenkant. Krekt ûnder de ynterieurs binne histoaryske peareltsjes. Mei dit projekt wurde dy einlings foar elkenien sichtber.” It projekt moat úteinlik liede ta mear draachflak foar it behâld fan dit type erfgoed.