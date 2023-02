Fryske Kultuerpriis De Fryske Marren foar radioprogramma ‘Gaastnijs’

Wethâlder Chris van Hes fan De Fryske Marren rikte ôfrûne tiisdei de Fryske Kultuerpriis út oan de makkers fan it radioprogramma Gaastnijs fan Radio Spannenburg. De programmamakkers Lucas Hoogkamp, Hans Eisma en Wietze de Haan namen de priis fan € 750,- yn ûntfangst.

De sjuery foar de priis bestiet út Chris van Hes, Meindert Tjerkstra en Douwkje Douma-Zijlstra. De sjuery hat Gaastnijs selektearre út acht ferskillende foardrachten, dêr’t guon ferskate kearen fan neamd binne.

Sjueryrapport

De sjuery oer de winners: “De winners fan de Fryske Kultuerpriis dogge al jierren geweldich wurk foar de hiele gemeente. Se ferslane nijs op harren eigen autentike manier. Se binne oeral yn ús gemeente te finen. Harren styl fan ynterviewen is posityf en skerp. Neist it nijs dat se bringe stjoere se ek muzyk de eter yn. De fleurichheid dy’t se ferspriede is in mearwearde foar ús gemeente en foar de Fryske taal. Frysk en Hollânsk meie der beide wêze en dy lykweardichheid is in foarbyld foar oaren.”

De yntsjinners

Meiwurkers fan Besikerssintrum Mar en Klif yn Aldemardum en Museum Joure (tegearre falle dy ûnder de stifting Erfgoed, Natuur en Landschap) kamen op it idee om dizze nominaasje yn te tsjinjen. Direkteur Iris Nutma seit deroer: “As it yn bytsje kin, binne de ynterviews yn it Frysk. Se binne posityf fan ynstek, op ‘e radio, mar ek (foaral) op Facebook hawwe se in grut berik.”

Wêrom jout de gemeente de priis?

Yn De Fryske Marren wurdt in protte Frysk brûkt, sa’t út sifers blykt: 70 oant 80% fan de ynwenners praat Frysk, 80 oant 90% ferstiet it ek. De gemeente wol it brûken fan it Frysk stimulearje. De útrikking fan de Kultuerpriis is dêr in middel ta. De priis is dit jier foar it earst útrikt op de ynternasjonale dei fan de memmetaal (International Mother Language Day), in inisjatyf fan UNESCO.