Fryske groepsakkomodaasjes kinne ferduorsumje

Fryske groepsakkomodaasjes kinne subsydzje oanfreegje om harren gebouwen te ferduorsumjen. De regeling is in ferfolch op stipe dy’t groepsakkomodaasjes yn ‘e tiid fan koroana krigen. Yn totaal komt € 540.000,- beskikber foar akkommodaasjes dy’t ferduorsumje wolle. De regeling kaam ta stân op útdruklik fersyk út de sektor wei én yn gearwurking dêrmei.

De tichtplichten yn ‘e koroanaperioade troffen ek de groepsakkomodaasjes hurd. Besykje om it leed te fersêftsjen late ta in regeling wêrby’t skoallen subsydzje krigen as sy wurkwiken organisearren yn eigen provinsje mei it gebrûkmeitsjen fan groepsakkomodaasjes. De nije regeling giet fierder. Sy komt fuort út de winsk om dizze sektor struktureel te ferbetterjen en dêrby te soargjen foar mear sprieding fan toeristyske besites oer it jier; de saneamde tûke groei.

It ferduorsumjen fan groepsakkomodaasjes is kostber. Gebouwen moatte faak yngripend oanpast wurde. De resint tanommen gasprizen binne in ekstra stimulâns om krekt no te ynvestearjen yn duorsumens. De subsydzjeregeling moat dizze stap ferienfâldigje. Deputearre Avine Fokkens-Kelder: “Groepsakkomodaasjes foarmje in wichtige pylder yn it toeristyske oanbod yn Fryslân, benammen omdat sy krekt ek bûten it heechseizoen in soad besikers lûke. Dizze akkommodaasjes hawwe it dreech hân yn de koroanaperioade. Mei dizze regeling wolle wy se helpe om wer in solide basis te lizzen foar de takomst.”

Groepsakkomodaasjes binne in flink part fan de oernachtingssektor. Foar groepen binne mei-inoar 11.000 bêden beskikber. (Om te ferlykjen: yn Fryslân binne sa’n 8.000 hotelbêden en sirka 13.800 bêden yn fakânsjehuzen.*) As tarieding foar dizze regeling is in ynventarisaasje dien ûnder 19 groepsakkommodaasjes, om ynsjoch te krijen yn de hjoeddeistige enerzjyhúshâlding en CO2-útstjit.

Der is ek ûndersyk dien nei de hjoeddeistige stimulearringsmaatregels fan de oerheid. Dêrút die bliken dat groepsakkomodaasjes kampe mei in heech enerzjyferbrûk yn fergelyk mei oare gebouwen. Dat komt benammen trochdat in soad groepsakkomodaasjes yn âlde pleatsen fêstige binne. De ynventarisaasje makke ek dúdlik dat it ynvestearjen yn enerzjybesparjende maatregels goed út kin. Elke maatregel op dat mêd draacht daliks by oan it tebekkringen fan de CO2-útstjit, in legere enerzjyrekken fan de ûndernimmer én in ferleging fan it gasferbrûk yn Nederlân.

Meidwaan is foar alle groepsakkomodaasjes yn Fryslân mooglik. It maksimum te ûntfangen bedrach is steld op € 10.000, – de groepsakkomodaasje. De regeling hat in rintiid oant en mei 30 septimber 2023.

Mear ynformaasje is te finen op: www.fryslan.frl/subsidieregeling-verduurzaming-groepsaccommodaties.

* boarne: Fitaliteitsûndersyk lozjysakkomodaasjes Fryslân maart 2020.