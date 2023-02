Franeker of Frjentsjer: wannear is in plaknamme eins Frysk?

Wa’t foar it earst troch Fryslân reizget, fernuveret him nochal ris oer de plaknammebuorden. Fakentiids steane der twa plaknammen op, mar guon tiden ek mar ien. Hoe sit it eins mei dy Fryske plaknammen? Dêr hâldt leksikograaf Pieter Duijff op woansdei 8 febrewaris in Frysktalich kolleezje oer by de Akademy fan Frjentsjer.

Der is yn Fryslân in ferskaat oan plaknammebuorden: mei ien of twa plaknammen, somtiden de boppeste grutter as de ûnderste, mar net altyd. Friezen sels fertiizje der ek wolris yn. It taalferskaat yn Fryslân is mei oanlieding foar dy ûngelikense patroanen fan buorden. Wa’t it skiednisboek fan de Fryske taal iepenslacht, kin lêze wêrom’t Frjentsjer tagelyk Franeker hyt. Mar wêrom’t de âlde Akademystêd in Nederlânske en in Fryske namme hat? Of liket te hawwen?

Pieter Duijff sketst yn syn Frysktalige kolleezje in byld fan it histoaryske en hjoeddeiske plaknammelânskip yn Fryslân en jout antwurd op al dy fragen. Hoe Frysk of ûn-Frysk binne ús plaknammen eins?

Spesjalisearre yn Fryske plaknammen

Pieter Duijff is al trije desennia mei de Fryske taal dwaande. Hy hat as leksikograaf benammen meiwurke oan wurdboeken en wurdlisten. Dêrneist publisearret er geregeld oer taalfariaasje yn it Frysk en oer Fryske plaknammen. Yn desimber 2022 ferskynde fan syn hân Der dy namma van heten is. It komôf fan plaknammen.

Oanmelde kin fia academiefraneker.nl/agenda.