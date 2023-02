Ferkiezingsdebat lânbou Steateferkiezingen Fryslân

Op 15 maart 2023 binne de ferkiezingen foar de Provinsjale Steaten en de wetterskippen. Nederlân beslist dan hoe’t de omjouwing en de produksje fan iten yn it lân derút komt te sjen. LTO Noard organisearret op freed 10 maart yn gearwurking mei AJF in lânbouferkiezingsdebat mei ferskillende politike partijen.

Aktuele plattelânstema’s

Op de debatjûn steane ferskillende aktuele tema’s dy’t op it plattelân spylje sintraal. De oanwêzige politike partijen krije stellingen foarlein oangeande tema’s as faunabehear, takomstbestindige lânbou en bestimming fan lânbougrûn. Dy stellingen wurde taljochte troch ien dy’t in sterke bining mei it oanbelangjende tema hat. Nei’t de partijen dêroer mei-inoar yn debat gien binne, kriget it publyk ek de mooglikheid om him dêr ynteraktyf oer út te sprekken. Sa krije sawol de politisy as de bewenners de kâns om harren stânpunten te dielen en in miening te foarmjen.

Datum: Freedtejûn 10 maart 2023;

Lokaasje: Abe Lenstrabûlevaar 21 It Hearrenfean, reade seal yngong J, parkearje op P4, fjirde etaazje;

Tiid: Ynrin fan 19.30 oere ôf, it debat begjint om 20.00 oere.

Oanmelde

Wolle jo witte wat de mieningen fan de ferskillende politike partijen binne oangeande in fitaal plattelân of hawwe jo dêr sels goede ideeën oer? Dan is dizze debatjûn in moaie kâns om jo ynformearje te litten en jo stim hearre te litten. Oanmelde kin fia www.ltonoord.nl/provincialeverkiezingen2023.