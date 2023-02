Ferfolch wurksumheden Waachplein en archeology

Ofrûne sneon wie de belangstelling grut op de sjochdei oer de archeologyske fynsten by it Waachplein yn Ljouwert. Mear as tûzen besikers kamen derop ôf. De fynsten, de fundearringsresten en de âlde stiennen flier fan it eardere Waachgebou wiene fan tichteby te besichtigjen. It archeologysk ûndersyk is fan ’e wike de folgjende faze yngien.

Analyze fan de resten en datearring

Archeologen ferfolgje de kommende tiid harren sekuere archeologysk ûndersyk. Underdiel dêrfan is it yn detail fêstlizzen fan alle resten troch middel fan 3D-laserscannen. De archeologen wolle foar harren ûndersyk ek ûnder de hjoeddeiske flier sjen om de konstruksje en eventuele fasearring fan it gebou (âldere spoaren) fêst te lizzen. Oer de opgraving en de tsjutting fan de fynsten is ek hieltyd kontakt mei oare archeologen yn Nederlân. Der is ek ûndersocht oft de âlde flier fan it eardere Waachgebou op lokaasje beholden wurde kin.

Waachflier opslein foar útstalling binnendoar

It moaist is it om archeologyske ûntdekkingen te behâlden op de lokaasje dêr’t se fûn binne. Spitigernôch kin dat net altyd, lykas ek op it Waachplein. Dat hat ferskillende redenen:

– De flier fan de Waach dy’t fûn is, hat oarspronklik binnendoarren lein. De âlde stiennen binne net op yndustriële temperatuer bakt en tige bros. Dêrtroch kinne se net yn ’e iepenbiere romte brûkt wurde.

– Soms wurdt derfoar keazen om de archeologyske resten mei in trochsichtige flier ôf te dekken. Dat wurket tige goed yn it mediterrane gebiet, dêr’t de boaiem relatyf drûch is en de luchtfochtichheid leech. Yn Ljouwert kriget in trochsichtige flier bûtendoar gau te krijen mei kondins en griene oanslach.

In útstalling fan de flier yn in binnenromte liket wol goed mooglik. Dêrom wurde alle materialen út de opgraving opslein foar sa’n tapassing.

Digitale rekonstruksje fan de eardere Waach

De gemeente Ljouwert wol in firtuele rekonstruksje fan de midsiuwske Waach meitsje litte as ûnderdiel fan de kommende werynrjochting fan de Nijstêd. Sa wurdt dat bysûndere erfgoed foar ynwenners en besikers beholden.