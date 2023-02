Europeesk fiskerijaksjeplan ropt op om Noardseenatuer te beskermjen

De Europeeske Kommisje ropt de lidsteaten op yngripende maatregels te nimmen om it ferfal fan marine ekosystemen mei duorsum, modern fiskerijbehear tsjin te gean en om natuergebieten yn see effektyf te beskermjen. Dat publisearret de Kommisje fan ’e wike yn syn langferwachte fiskerijaksjeplan.

Stichting De Noordzee sprekt fan in needsaaklik plan om de natuer yn de Noardsee op ten betterjen en om in duorsume fiskerij yn ’e takomst feilich te stellen, en is fan betinken dat de útfiering dêrfan mei in dúdlik perspektyf foar de fiskerijsektor barre moat.

It aksjeplan neamt heldere stappen yn it belang fan in sûne Noardsee, ûnder mear troch weardefolle natuergebieten tsjin boaiemberoering te beskermjen en byfangsten te ferminderjen. Dêrnjonken biedt it in perspektyf hoe’t fiskerijbehear better rekken hâlde kin mei de rol fan fisken yn it ekosysteem. As boaiemberoering tsjingien wurdt, wurdt it ekosysteem fuortsterke en krije seedieren en gefoelige habitats, lykas sânbanken en riffen, de romte om op te betterjen. Heechstneedsaaklik, mei’t de Noardseenatuer troch tanimmende minsklike aktiviteiten hieltyd mear ûnder druk stiet.

Wichtich foar de takomst fan de fiskerij

Effektive boaiembeskerming en duorsum fiskerijbehear drage by oan sûnere fiskbestannen, dy’t nedich binne om yn ’e takomst trochgean te kinnen mei fiskjen yn ’e Noardsee. Mei de maatregels yn it aksjeplan wurdt in oerstap nei in duorsume en ferantwurde fiedselfoarsjenning út see makke. Goed fiskerijbehear kin bydrage oan it opbetterjen fan fiskbestannen en it beskermjen fan kwetsbere soarten en habitats.

Wytske Postma, direkteur fan Stichting De Noordzee, neamt it in needsaaklik plan: “Op ’e Noardsee moat plak wêze foar in fearkrêftige ekology én plak om ferantwurde en duorsum te fiskjen. Mei de aksjes út it plan kin dat garandearre wurde. It is wichtich dat de maatregels útfierd wurde mei each foar en yn oerlis mei de fiskerij. Gearwurking is essinsjeel om ta in goede balâns op ’e Noardsee te kommen.”

In plan foar de útfiering

It fiskerijaksjeplan is wetlik net binend en it is oan de lanlike oerheden om it plan yn nasjonaal belied te ymplemintearjen. It is dan ek saak dat it ministearje fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit op ’e tiid mei in rûtekaart komt om oan te jaan hoe’t de maatregels op de Noardsee en yn it Nederlânsk Noardsee-akkoart passe. De Europeeske Kommisje neamt 2024 as falbile.