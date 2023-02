Doede Wiersma: Acht opdrachten foar in kristen

Oertinking

Yn Psalm 146 kriget God applaus.

Immen wol mei alles wat yn him is, Him priizgje en psalmsjonge; ja, syn libben lang. Wêrom? Wel:

Hy helpt de ferdrukten oan har rjocht;

Hy jout de hongerigen iten;

Hy lit de finzenen los;

Hy jout de blinen it gesicht;

Hy helpt de delbûgden oerein;

Hy beskermet de frjemdlingen;

Hy hâldt de widdo en de wees op fuotten

en Hy set de kweadwaners op ’e ferkearde foet.

Guon minsken sizze dan: “Ik sjoch der neat fan dat God sá docht.” Se sitte, om sa te sizzen op ’e tribune: God spilet de wedstriid en sy binne taskôgers.

De God fan Israel lykwols behellet minsken yn it spul. Hy wol dat se fan ’e tribune ôfkomme. Dat lês ik yn it sintsje: Hy hâldt fan de rjochtfeardigen (fers 8d).

Dy rjochtfeardigen binne yn ’e wrâld de meispilers fan God. Se binne sa drok dwaande mei de acht opdrachten dat se net iens sjogge wat God docht en wat se sels dogge.

In heiden wol in God dy’t problemen hokus-pokus oplost.

In kristen wit dat God it mei minsken dwaan wol.

In soad kristenen binne noch te folle heiden en sitte mei de luie kont op ’e tribune. Se binne noch te min ‘rjochtfeardigen’.

God moat deroan te pas komme om se op oare gedachten te bringen. Hy hellet ús fan ’e tribune ôf.

Gelokkich de minske dy’t Jakobs God as helper hat.

Godlof! Hallelu-Ja(hwèh)!

Lêze: Psalm 146