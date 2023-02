Diederik Ebbinge loadst kiezer yn ‘Kiespijn’ troch ferkiezingskampanjes

It programma Kiespijn loadst de sjoggers troch de ferkiezingskampanjes. Op fjouwer sneinen foar de ferkiezingen en op de snein dêrnei, loadst Diederik Ebbinge de sykjende en swevende kiezer troch it politike lânskip: “Ik hoopje dat de sjoggers, mar iksels ek, nei fiif ôfleveringen Kiespijn snappe wat de ferantwurdlikheden en it belang fan de Provinsjale Steaten en de Wetterskippen binne.” De politike panelkwis wurdt wer spile mei twa ploegen ‘lofts’ en ‘rjochts’, ûnder lieding fan oanfierders Rutger Castricum en Hanneke Groenteman.

Yn ferskillende omgongen wurde de oanfierders en fjouwer wykliks wikseljende gasten as Jort Kelder, Mona Keijzer, Johan Fretz, Mei Li Vos, Henk Krol, Milouska Meulens, Sander Lantinga, Hannah Prins, Sieger Sloot test op harren (minske)kennis en ymprovisaasjefermogen oangeande it ferkiezingssirkus fan 2023. De aktualiteit wurdt ferlike mei de politike skiednis, de waansin fan de polityk wurdt tsjekt fia sosjale media en foaroardielen wurde ûnder de loep nommen. Is bygelyks oan ien te sjen fan hokker partij oft hy of sy is?

Kiespijn draait dus net allinnich om kennis, mar ek om ynskatting. Wat is typysk lofts en wat is typysk rjochts? Is kearnenerzjy typysk rjochts en binne katteleafhawwers meastal lofts? Kin men in foarstanner fan de wolf wêze, mar wol feganistysk ite? En kinne jo foar de ferbreding fan de A27 wêze as jo grien stimme?

Dat en mear wurdt ek dit seizoen wer ûndersocht en analysearre troch Gijs Rademaker fan RTL Nieuws, dy’t yn eltse ôflevering ferskillende kwestjes peile en tsjutte sil.

Kiespijn is in koproduksje fan NTR, The Media Brothers en Binky TV.

Utstjoering: snein 19 febrewaris o/m 19 maart om 20.25 oere by de NTR op NPO 3.