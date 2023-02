De stimstipers binne der wer

Meidat der op it heden wakker redendield wurdt yn de maatskippij oer saken dêr’t provinsje en wetterskippen it foech – of in part derfan – oer hawwe, falt der by de oankommende ferkiezingen foar dy bestjoerslagen moai wat te kiezen. En gjin niget dat alle baarnende maatskiplike kwestjes werom te finen binne yn de stimstipers: stellingen dêr’t in stânpunt oer ynnommen wurde moat, geane bygelyks oer wynmûnen, sinneparken, de Lelyline, wentebou, gas- en sâltboarringen, it grûnwetterpeil, natuerynklusyf buorkjen, de wolf en gean sa mar troch.

De stimhelpprogramma’s binne sûnt in deimannich wer beskikber. Der kin mei in skowerke oanjûn wurde yn hokker mjitte men it mei in stelling iens is. De mieningen fan de ûnderskate politike partijen binne oan te klikken en men kin jins miening ek streekrjocht ferlykje (sjoch de ôfbylding). Tige brûkersfreonlik allegearre, ornearret de redaksje fan It Nijs. De stimstipers binne der foar Provinsje en Wetterskip Fryslân allikegoed yn it Frysk. By dy fan it Wetterskip wurde faktermen boppedat útlein as men derop klikt.

