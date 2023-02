De preekstoel foarby (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

De preekstoel foarby

De dûmny, nee, dat wie mar neat,

net mear as in orearjend preek-mirakel.

Yn tsjinljocht dan ek noch.

Hy soe my wier net

troch syn wurden stichte,

de sneinske kofje drinke litte.

Doch siet ik net foar neat yn tsjerke:

troch ‘t hege finster seach ik,

yn V-foarm,

de guozzen nei it noarden fleanen.

Dat wie de Geast dy’t seit:

It tsjuster giet foarby,

en ienris sil it ivich maitiid wurde.

Inger Wets