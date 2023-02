De Lawei siket minsken dy’t de Twadde Wrâldoarloch yn Smellingerlân meimakke ha

Skouboarch De Lawei yn Drachten siket (bern fan) persoanen dy’t de Twadde Wrâldoarloch yn Drachten meimakke hawwe, en dy’t harren ferhalen diele wolle mei jongelju. Ferhalen dy’t har net yn Drachten, mar wol yn de gemeente Smellingerlân ôfspylje, binne ek fan herten wolkom.

Op basis fan dy ferhalen meitsje de jongelju, ûnder lieding fan teätermakker Angela van Arendonk, in foarstelling. Dy sille se op 4 en 5 maaie yn Drachten hearre en sjen litte. Foar it projekt wurkje Skouboarch De Lawei en it Nasjonale Inisjatyf Theater Na de Dam mei-inoar gear.

De fokus fan de foarstelling leit op de jierren nei de befrijing. Watfoar ynfloed hiene de oarlochsjierren op it deistich libben dat wer oppakt waard? It meie lytse of grutte ferhalen wêze, drôvige of sels grappige. Alle ferhalen dogge derta. Mei it projekt wolle De Lawei en Theater Na de Dam ûnder de dielnimmende jongelju, buertbewenners en besikers bewustwurding kreëarje fan de skiednis fan de eigen omjouwing en it betinken fan de Twadde Wrâldoarloch. Sa komme der bysûndere moetingen tusken jong en âld ta stân.

Minsken dy’t harren ferhaal fertelle wolle, kinne har foar 17 maart oanmelde troch in e-mail te stjoeren nei tessa@lawei.nl of telefoanysk fia 06 – 2622 8122 (berikber tiisdeis o/m freeds tusken 10.00 en 12.00 oere). Dêr kinne se ek foar ynformaasje terjochte. De gearkomste dêr’t de âlde minsken mei jongelju yn petear geane, is op sneontemiddei 25 maart yn Skouboarch De Lawei.