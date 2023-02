CDA Fryslân wol plan Holwert oan See mei soarch ôfwage

De CDA-Steatefraksje wol dat de plannen foar Holwert oan See sekuer ôfwoegen wurde. Mei’t neffens de fraksje guon saken noch net dúdlik genôch binne is en net goed útwurke, wol dy dêr earst helderheid oer. De fraksje wol op syn lêst fan ’t hjerst dúdlikens oer û.o. de begrutting, it behear, eigendom en ûnderhâld en de romtlike konsekwinsjes, sadat in ôfwoegen beslút nommen wurde kin.

“Wat ús fraksje oanbelanget kin it plan foar Holwert oan See fierder útwurke wurde. In dryst inisjatyf as dit, fan ûnderen op en mei safolle draachflak en útstrieling nei de regio fertsjinnet wurdearring en respekt, mar moat ek mei soarch ôfwoegen wurde. Wy moatte emoasje en ratio skiede en mei sûn ferstân sjen nei wat no ta beslútfoarming foarleit. De takomst foarsizze kin net ien, mar foar in definityf oardiel oer it plan is mear ynsjoch op ûnderdielen nedich. De ynformaasjefoarsjenning nei de Steaten is foar in goede ôfwaging te beheind”, seit fraksjefoarsitter Aebe Aalberts.

It CDA wol dat der dúdlike ôfspraken komme oer wa’t ferantwurdlik is foar it eigendom, behear en ûnderhâld fan dit natuer- en rekreaasjeprojekt. Utgongspunt dêrby is dat finansiering út in mienskiplike ‘behearpot’ komt, dy’t folle wurdt troch sawol de oerheden as it bedriuwslibben. De partij hat ek fragen oer de belutsenheid fan de direkt belanghawwende agrariërs yn it gebietsproses, dat yn 2021 spesjaal foar Holwert oan See ynset is. Dat gebietsproses moat liede ta in yntegrale aginda foar it gebiet, ynklusyf de gefolgen fan it plan Holwert oan See foar it hiele gebiet, de natuer en fersâlting. Dêrneist wol de fraksje mear ynsjoch yn de sketste fyzje op de rekreative mooglikheden en in fierdere útwurking fan de opbringsten út de slibferwurking. By einbeslút freget it CDA om in útwurking fan de taken, rollen en dielnimmers fan de doarpskoöperaasje dy’t de regy fiere moat oer behear en ûnderhâld fan it binnendyks gebiet en it farwetter.

Op woansdei 22 febrewaris beslute Provinsjale Steaten oer it trochgean nei de folgjende faze fan it plan. Fan ’t hjerst nimme de Steaten in beslút oer it wol of net definityf trochgean fan it projekt. It CDA wol dat de neamde punten yn dat foarstel meinommen wurde.