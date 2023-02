Bloch: Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (2)

Febrewaris rêstmoanne?

Gewoanwei is febrewaris de rêstmoanne foar de meiwurkers fan de Nijjiersrevu. Nei de foarstellingen, it opromjen, ôfhanneljen fan ferskate saken en neigenietsjen yn jannewaris, dogge sy yn febrewaris efkes hielendal neat… No ja, neat? Fansels hat elkenien dan wer de tiid om de dingen njonken de revu op te pakken.

Mar… no’t se ien kear harren foarstellingen yn oktober hân hawwe, út foarsoarch om te ûntkommen oan in mooglike tredde tichtplicht, is de planning folslein yn ‘e war! Sy hawwe harren rêstmomint al hân en binne klear om wer oan de gong te gean. De skriuwersapp dêr’t, sa’t de namme al seit, de measte skriuwers én de regisseur yn sitte, ljochtet geregeld op. It tema foar de 36e revu is nammentlik al bekend (dêr in oare kear mear oer) en dan begjinne de rêden te draaien.

Regisseur Anneke van den Akker komt net fan ‘e Jouwer, mar is sûnt se yn jannewaris 2019 har earste Nijjiersrevu op ‘e Jouwer regisearre tige belutsen by alles wat hjir spilet. Sa stjoert se gau ris in berjochtsje yn dizze app-groep: in foto fan in kranteberjocht Lintje voor Hielke Faber uit Joure. “Kinne wy dêr wat mei?” Tunnel A7 kan open tijdens reparatie – “Nijsgjirrich om dat yn in skets of liet te ferwurkjen.”

Meastentiids duorret it net lang foardat de earste skriuwer him meldt: “Dêr haw ik al oer neitocht.” “Dat is wol wat foar my.” “Kin ik wol wat mei!” “En ik tocht ek noch….” Hiel soms bliuwt it stil….

Yntusken hawwe de earste skriuwersgearkomsten west. De earste kear wiene de skriuwers foaral oan it harsenskrabjen: de iene follet de oare oan, bekende meldijen komme foarby, sechjes fleane troch de romte, de earste dekôrideeën wurde dield, ensafuorthinne. Alle skriuwers giene nei hûs mei it nedige húswurk.

De twadde skriuwersgearkomste yn jannewaris waard foarôfgien troch it hinne en wer stjoeren fan wêr’t elke skriuwer mei dwaande west hie, en dat is wier net mis.

De 36e Nijjiersrevu stiet yn ‘e stegers!

Folkeline Papjes, Revuploech De Jouwer, febrewaris 2023

