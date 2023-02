Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

Fan in jierdeifeestje oant Ketikoti en fan karnaval oant Sineesk nijjier: yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd. Mar wat betsjutte al dy feesten eins? Wêrom wurde se fierd, en troch wa? Fan 19 febrewaris ôf ûntdekke bern alles oer feesten yn spesjale bernekolleezjes fan de MuseumJeugdUniversiteit.

Op fjouwer lokaasjes yn Ljouwert komme bern yn ’e kunde mei de fieringen dy’t Nederlân ryk is en de skiednis derfan. De lêzingen wurde organisearre troch it Prinsessehof, dbieb, Tresoar en it Frysk Museum. Kaartsjes binne te reservearjen en mear ynformaasje is te finen op www.friesmuseum.nl/mju.

Mei de bernekolleezjes fan MuseumJeugdUniversiteit komme bern op in leechdrompelige wize yn ’e kunde mei de meast útienrinnende ûnderwerpen. Yn ’e maitiid steane de kolleezjes yn it teken fan útstalling Feest!, noch o/m 20 augustus te sjen yn Keramykmuseum Prinsessehof. Ferskate eksperts jouwe antwurden op fragen dy’t mei feest en feesten te meitsjen hawwe. Bygelyks, hoe waard in jierdeifeestje eartiids fierd troch Grykske en Romeinske bern? Kin dyn eigen jierdei in nasjonale feestdei wurde? En hoe fiert men eat dat eins hiel pynlik is? In besite oan de útstalling Feest! is ûnderdiel fan it programma. De kolleezjes wurde ien kear yn ’e moanne holden op snein 19 febrewaris, 19 maart, 26 april en 21 maaie. In kaartsje foar de hiele rige kostet tweintich euro. Kaartsjes foar losse kolleezjes binne net te krijen.