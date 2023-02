Arjen Versloot oansteld as ynterim-heechlearaar Frysk yn Grins

Prefester dr. Arjen Versloot wurdt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer. Hy folget dêrmei Goffe Jensma op. Dy waard yn oktober mjirkes. De universiteit beneamde earder al in universitêr dosint Fryske taal en kultuer, dr. Anne Merkuur. Dekaan Thony Visser sei doedestiids dat se gjin geskikte gadingmakker fine koe. Merkuur soe yn de takomst heechlearaar wurde kinne.

Jensma, DINGtiid, kommissaris Brok en minister fan Ynlânske Saken Hanke Bruins-Slot lieten harren earder al kritysk út oer dizze konstruksje. De provinsje Fryslân en it Ryk betelje mei oan de universitêre oplieding Frysk yn Grins. De Twadde Keamer stimde ferline jier mei 149 stimmen fan de 150 foar in moasje om in heechlearaar Frysk oan te stellen.

Frisistyk

De universiteit seit wiis te wêzen mei de komst van Versloot oan de RUG en dat dêrmei de Frisistyk wer op heechlearaarnivo ynfolle wurdt. Deputearre Sietske Poepjes stiet efter de beneaming: “Mei syn oanstelling ha wy wer in kundige heechlearaar Frysk oan de RUG.” Versloot is oansteld foar twa dagen yn de wike, foar in perioade fan yn prinsipe fiif jier. Dêrmei soe der genôch tiid wêze moatte foar de werving fan in oare heechlearaar, dy’t oer in pear jier plak ha sil. Versloot is sûnt 2012 heechlearaar Germaanske taalwittenskip oan de Universiteit fan Amsterdam.

