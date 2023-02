Akademy fan Frjentsjer biedt literatuerkursus oan

Foar it earst yn syn skiednis biedt de ‘Akademy fan Frjentsjer’ in literatuerkursus oan. Yn in rige fan fjouwer jûnen komme fjouwer Fryske skriuwers op it aljemint. Alle fjouwer hawwe de Gysbert Japickspriis krige, de grutste priis dy’t yn Fryslân takend wurdt foar oarspronklik Frysk literêr wurk.

Ut de lange list fan priiswinners hat Rolf Bremmer, emearitus heechlearaar Frysk (Leien), yn oerlis mei dr. Babs Gezelle Meerburg, dosint Frysk (NHL Stenden), soarge foar in oansprekkende seleksje fan boeken en saakkundige ynlieders. Sa kinne minsken yn ’e kunde komme mei dizze toppers fan fjouwer ferneamde Fryske skriuwers. Harren priiswinnende romans kypje derút en binne noch hieltyd tige de muoite wurdich om te lêzen, oer nei te tinken en oer te praten. De earste jûn is tongersdei 8 maart.

It giet om Tin iis fan Tiny Mulder, De Wuttelhaven del fan Steven de Jong, It wrede foarjier fan Durk van der Ploeg en De smearlappen fan Anne Wadman. De ynlieders binne respektyflik Akke Gerlsma (NHL Stenden), Goffe Jensma (RuG), Jetske Bilker (ûnôfhinklik) en Babs Gezelle Meerburg.

De kursus “Toppers fan de Fryske literatuer” wurdt fersoarge troch it domein Letter & Geest fan de Academie van Franeker en wurdt jûn yn de Botniastins oan de Breedeplaats yn Frjentsjer. Foar mear ynformaasje, sjoch: www.academiefraneker.nl.