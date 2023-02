21 febrewaris: Ynternasjonale memmetaaldei

Alle jierren wurdt troch Unesco op 21 febrewaris de Ynternasjonale memmetaaldei fierd. Dy dei stiet yn it teken fan it taalkundich en kultureel ferskaat en de meartaligens. Foar Unesco binne talen it ynstrumint om it kultureel erfgoed libben te hâlden.

Troch de memmetaal yn eare te hâlden, bliuwt de taalkundige en kulturele tradysje bestean en wurde minsken har mear bewust fan it ferskaat tusken etnyske groepen. Dat laat mooglik ta mear begryp.

Oanlieding om de Ynternasjonale memmetaaldei op 21 febrewaris te fieren wiene de rellen yn 1952. Doe kamen ferskate studinten om by demonstraasjes om it Bengaalsk, de sechsde taal fan de wrâld, erkend te krijgen as in offisjele taal fan Pakistan. Pakistan bestie doe út East- en West-Pakistan (hjoed-de-dei Bangladesh en Pakistan). De regearing hie steld dat allinne it Urdu de taal fan Pakistan wie.





De Ynternasjonale Memmetaaldei waard foar de earste kear yn 2000 fierd. Doe wiene der sa’n 6700 talen.