10 febrewaris: Waarmetruiedei

De Nederlânske Waarmetruiedei is in jierlikse kampanje fan it Klimaatferbûn Nederlân om op in ludike manier omtinken te jaan oan de klimaatferoaring en de klimaatkrisis.

Waarmetruiedei wurdt alle jierren op of om 16 febrewaris hinne organisearre: dat is de datum dat yn 2005 it Kyotoprotokol yn wurking gie. De trui stiet symboal foar wat elkenien thús, op skoalle en op it wurk, allinne of mei-inoar, dwaan kin om de útstjit fan broeikasgassen sa gau mooglik bot te ferminderjen.

Op 16 febrewaris 2005 wie de earste Dikketruiedei yn Flaanderen. It wie in symboalyske aksje dêr’t by oproppen waard om de ferwaarming op syn minst ien graad leger te setten en in waarme trui oan te dwaan. Dy aksje levere klimaatwinst op: wa’t de ferwaarming leger set, kin mei elke graad 6% enerzjy besparje en de CO2-úttsjit sakje litte. As hiel Nederlân ien dei de ferwaarming in graad leger set, besparret dat 3,6 m3 gas.

Sûnt 2007 rôp it Klimaatferbûn skoallen, gemeenten en provinsjes op om mei te dwaan oan de waarmetruiedei. Sûnt 2010 komme njonken it leger setten fan de termostaat ek oare tema’s oan bar lykas slûpferbrûk, klimaatflechtlingen, CO2-earme ûntwerpen, fergriening, ynternasjonale gearwurking en duorsume mobiliteit.

By de dielnimmers ûntstie der in nije dynamyk: hiel wat skoallen ruilen it ‘graadsje leger’ yn foar grutskaliger en langer duorjende projekten, grize boartersplakken waarden grien, sinnepanielen en wetterpompmen kamen foar gas en stookoalje yn it plak, der waard gearwurke mei dielnimmers út it bûtenlân ensfh.