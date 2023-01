Ynflaasje wie yn desimber wat leger, nl. 9,6 persint

De ynflaasje is opnij net fierder tanommen. Yn desimber kaam de ynflaasje op 9,6 persint út, berjochtet it Sintraal Buro foar de Statistyk (CBS) op basis fan foarriedige sifers. Dat betsjut dat de prizen yn desimber yn trochsneed 9,6 persint heger wiene as yn desimber it jier derfoar.

Yn novimber naam de ynflaasje ek al ôf. Doe kaam it op 9,9 persint út. De pyk, mei 14,5 persint, waard yn septimber ferline jier berikt. De ynflaasje is dan wol tebekrûn, mar bliuwt heech. As er tebekrint, betsjut it net dat it libben goedkeaper wurdt, mar dat de prizen minder hurd omheechgeane as earder.

Iten wurdt wat djoerder

Yn desimber waard ûnder mear iten wat djoerder as yn novimber. Neffens desimber 2021 wie iten ferline moanne fjirtjin persint djoerder. Enerzjy ynklusyf brânje waard juster minder djoer as in moanne earder. Dy wie tritich persint djoerder as yn desimber ferline jier. Yn novimber wie de priisstiging fan enerzjy noch 41,3 persint.

Foar dit jier ferwachtet it Sintraal Planburo in ynflaasje fan tusken de 3,2 en 3,7 persint. It priisplafond foar enerzjy drukt de ynflaasje takom jier nei alle gedachten, mar iten sil wierskynlik djoerder wurde.

Priisplafond

De 190 euro dy’t Nederlanners yn novimber en desimber ferline jier as kompensaasje foar de hege enerzjyrekken krigen, hie op it ynflaasjesifer gjin effekt. It CBS sjocht dat bedrach as ynkommensstipe en nimt it net yn de berekkening fan it priisnivo mei. It priisplafond nimt it CBS wol yn de berekkening fan de ynflaasje mei, mei’t dat yn de prizen sels yngrypt. Dat is ien fan de redenen dat ferwachte wurdt dat de ynflaasje takom jier net fierder oprint. De sifers binne basearre op noch net folsleine gegevens, seit it CBS. Op 10 jannewaris komme de definitive sifers.

De sifers yn dit berjocht binne op basis fan de Nederlânske rekkenmetoade (CPI) fan it CBS. Neffens de Europeeske rekkenmetoade (HICP) kaam de ynflaasje yn desimber op alve persint út. Yn novimber wie dat noch 11,3 persint. It wichtichste ferskil tusken de Nederlânske berekkening en de Europeeske berekkening is de gearstalling fan it pakket guod en tsjinsten dêr’t beide yndeksen op basearre binne.