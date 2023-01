Wivedei (ferhaal)

Hark in keppel guozzen, sei de man en it wie wivedei.

As eartiids in poppe berne wie, krigen de famylje, goekunde en buorlju dêr fuortendaliks tynge fan. Oaren krigen in bertekaartsje of der kaam in oankundiging yn de krante. Al dy lju giene op kreambesite, of better noch, op poppe besjen. Se hiene it gefoel dat se der net foarwei koene en dat se harren skamje moasten as se weibleaune. Hja doarden dan letter ek net mear byinoar te kommen.

As de kreamfrou werom wie fan de wrâldreis (de befalling), gie de baakster de buorren yn om oan te sizzen dat it in goede reis west hie en dat hja oer in pear dagen útnûge waarden foar de wivedei. Benammen foar de earme lju wie dat in stik bûter yn ’e brij. By de útnûging sei de baakster dat der fan harren gjin kado ferwachte waard.

As der aardich wat flecht op ’e koai ferwachte waard, dan kamen der ek wolris mear wivedagen. De buorfroulju kamen altiten, ek al hie de kreamfrou der net folle wurk fan makke. Op in middei soe it dan meastentiids heve. Alles moast fansels sûkerskjin wêze. Foar de doar lei in dweil, mar de klompen waarden by de bûtendoar al útdien en de froulju kamen op klompsokken it hûs yn. De presintsjes naam de kreamfrou persoanlik yn ûntfangst, wylst de baakster har assistearre.

De poppe hie de tate al hân foardat de besite kaam en dy wie troch de baakster yn ’e pronk klaaid. De tee dy’t yn it foar al set wie, koe no ynskonken wurde. Dy wie ferswiete mei in tsjok klontsje yn de kopkes. De tee dronken se sa hjit mooglik op, mar troch blazen waard dy dochs noch wat ôfkuolle. De gastfrou trune de froulju oan om hieltiten by it folgjende kopke in nij sûkerklontsje yn de kopkes te dwaan. Dejinge dy’t genôch tee hân hie sette it kopke oerside of op ’e kop op it pântsje. It oerbleaune klontsje waard yn ’e mûle stutsen en dêr waard noch in hiele poas op om sobbe. Der waard fansels ek hiel wat ôf rabbe en meast net yn it foardiel fan dejinge dêr’t it oer gie.

Nei de tee kamen der in pear karaffen mei brandewyn op ’e tafel, in sûkerpot fol sûker mei raspe melisse en in kom mei drinze rezinen. De poppe siet by de mem op ’e skurte en dan kaam der gjin ein oan it bewûnderjen fan de poppe, dy’t by de oare froulju fan skurte nei skurte gie. As it bern troch elkenien bewûndere wie, waarden de kopkes mei sûkere brandewyn mei de sinne mei trochjûn, want dat mocht net tsjin de sinne yn, dat joech ûngelok.

Foardat de earste slok nommen waard, wie it regel dat der sein waard: Ik winske jo in protte lok ta mei jo soan of dochter, dêr’t de kreamfrou dan in stimmich tankjewol op sei. Dan namen de froulju it earste leppeltsjefol en wiene se fan de formaliteit ôf en koe der wer gewoan praat wurde. Al gau kaam dan op it aljemint by wa fan de froulju de folgjende wivedei holden wurde soe. Dejinge dy’t al wat ûnder de skelk hie, waard dan flink pleage. Der wiene eartiids wol froulju dy’t, as hja yn ferwachting wiene, de lapen dy’t se brûkten as se de rite hiene, gewoan de earste moannen noch oan de waskline kniperen. Dat diene se omdat de buorlju it noch net witte mochten.

It lêste bedriuw wie it kofjedrinken mei krintebôle. De kofje kaam út in grutte koperen kanne, faak mei trije kranen. Der siet bytiden wolris pypkaniel yn de kofje en ek noch wol brandewyn, dy’t dan de namme krige fan boerekofje. De froulju dronken de kofje mei brune grúskes en rjemme. Nei ôfrin krigen se noch in sûkertwibak.

Troch de brandewyn wiene de froulju al aardich fleurich en lûdroftich wurden. Oan pleagjen en gekjen gjin gebrek. Oan wize ried ek net. In jonge frou dy’t twa jier nei har trouwen noch gjin mem wie, waard oanret om de kapkes fan de wite bôle as heilsum middel te iten. Yn in eardere tiid, doe’t de seden noch wat rûger wiene, kaam it wol foar dat sa’n frommes troch in hiele groep froulju nei hûs brocht waard. It wie al bêdtiid as se thúskamen, en de froulju kloppen har man fan it bêd ôf en yn syn strekerige lange ûnderbokse krige er it mannewaar opsein.

Der wiene froulju dy’t de jongtroude froulju goed yn ’e gaten holden. Wiene se nei in healjier noch net swier, dan waard der al ûnderinoar sein: Soe ’t by harren net wolle? Der wie ris in bakker dy’t dat ek yn ’e gaten hold en dy bea himsels oan om it te besykjen. Bakkers hiene doe net sa’n bêste namme. As der by in húshâlding in bern tusken siet dat der uterlik wat útskaaide, waard al gau sein: It sil wol ien fan de bakker wêze. By húshâldingen dy’t it finansjeel net sa rom hiene, mocht de frou de bakker wolris ûnder de skelk betelje.

