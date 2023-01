Wat betsjut dyn namme – Piter

Miskien witte jo wol wat jo namme betsjut, mar miskien ek wol net. Yn dizze rubryk ferdútse we de betsjutting fan foarnammen.

Piter (Hollânsk Pieter) komt fan it Grykse petra ‘rots’, as symboal fan fêstens en betrouberens (te fergelykjen mei it Frânske pierre (stien) en de Frânske foarm fan de namme (Pierre). De dissipel Simon krige dy namme fan Kristus. Sjoch Matteüs 16 fers18 en 19: “Mar Ik, Ik sis dy: do bist Petrus, en op dy rots sil ik myn tsjerke bouwe (…). Ik sil dy de kaaien fan it himelske Ryk jaan.” Op grûn fan dy lêste wurden wurdt Petrus faak mei kaaien yn ’e hân ôfbylde en as wachter fan de himelpoarte foarsteld.



De namme wie al yn de betide midsiuwen tige populêr. Gauris wurdt er ôfkoarte ta Pyt (Holl. Piet). Froulike foarmen binne ûnder oare: Pytsje en yn it Hollânsk Pietje, Pieterdina, Pie, Pernette, Petertje, Petra, Petrosina, Petronette en Petronella.