Waarpraatsje: Wer twa kâlde dagen

DE JOUWER – It wie tongersdei hiel kreas waar en in stik mylder as de lêste dagen. Freed en sneon binne wer oan ’e kâlde kant.

Tongersdeitenacht kin der in buike falle, mar in pear opklearringen binne ek net útsletten. De noardewyn is matich, by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed bliuwt it drûch en wy sjogge de sinne grif ek wol. De noardeaste-, letter noardwestewyn is matich. It wurdt 4 graden.

Sneon is it ek noch oan ’e kâlde kant, mar fan snein ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma