Waarpraatsje: Ungewoan ‘winterwaar’

DE JOUWER – It is al wiken hiel ûngewoan myld en ritich winterwaar en der sil foarearst ek net in soad feroarje.

Tiisdeitenacht bliuwt it net drûch en mei goed 10 graden is it healwiis myld foar begjin jannewaris. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns krêftich oant hurd.

Woansdei wurdt it drûch, mar der kin noch wol in bui falle. De sinne sil grif ek efkes te sjen wêze. De wyn komt út it westen, letter súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Tongersdei en yn it wykein feroaret der hast neat.

Jan Brinksma