Waarpraatsje: Tongersdei drûch

DE JOUWER – Nei in hiel soad rein tiisdeitenacht en in rûzige woansdei krije wy no in tongersdei dy’t, sa goed as, drûch bliuwt.

Woansdeitenacht kin der noch in bui falle. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt 8 graden.

Tongersdei wikselje wat sinne en bewolking inoar ôf. De wyn komt út it westen, letter út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar earst noch krêftich. Mei 11 graden is it wer tige myld.

Freed liket ek in aardige dei te wurden.

Jan Brinksma