Waarpraatsje: Sneon kâld, snein mylder

DE JOUWER – De sinne hie it freed wer dreech en it wie in skiere dei. It wykein hat twa gesichten, sneon is it noch kâld, mar snein wurdt it mylder.

Freedtenacht kin der op guon plakken damp ûntstean. By hast gjin wyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Sneon kin it earst noch dampich wêze, mar geandewei soe de sinne der ek by komme moatte. It bliuwt drûch en der stiet net in soad wyn, útsein yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar. Dêr waait in matige súdwestewyn. It wurdt 4 graden.

Snein sjogge wy de sinne (hast) net. By in matige súdwestewyn is it mei 7 graden wol mylder.

Moandei wurdt in rûzige dei mei in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. Hielendal drûch bliuwt it, nei alle gedachten, net en it wurdt 8 graden.

Jan Brinksma