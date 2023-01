Waarpraatsje: Rûch mei buien

DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei krije wy no in koart rûch skoft mei buien en in soad wyn.

Woansdeitejûn falle der buien, miskien wol mei tonger en heil. De wyn boazet boppedat flink oan en der is kâns op swiere wynpûsten.

Woansdeitenacht reint it sa út en troch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Yn ’e rin fan ’e nacht hellet de wyn wer oan. It wurdt 6 graden.

Tongersdei kin it earst noch reine mar letter wurdt it drûch en binne der opklearringen. It bliuwt rûzich mei in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich. Yn ’e middei jout de wyn him wat del. Mei in graad of 9 bliuwt it hiel myld foar de tiid fan it jier.

Oant moandei bliuwt it myld, mar dêrnei wurdt it, lang om let, wat kâlder.

Jan Brinksma