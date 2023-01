Waarpraatsje: Myld wykein

DE JOUWER – Nei in kreaze freed krije wy in myld wykein, mar drûch bliuwt it net

Freedtenacht sil it sa út en troch (sto)reine. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad as 7.

Sneon is it earst, nei alle gedachten, drûch, mar tsjin ‘e jûn kin it wer reine. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 10 graden.

Snein wurdt it wat wieter as sneon, mar by in matige oant frij krêftige sudewyn is it mei 10 graden wer hiel myld.

Moandei hellet de temperatuer de 10 graden net. De matige oant frij krêftige wyn komt út it westen.

Op alle oare dagen fan takomme wike sil it waar bot hinne en wer gean en de temperatuer bliuwt heech.

Jan Brinksma