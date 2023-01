Waarpraatsje: Kâlder en drûger

DE JOUWER – Nei in strieminne moandei krije wy no in rite mei drûger mar ek kâlder waar.

Moandeitejûn reint it noch in skoft en moandeitenacht kin der in bui falle, miskien wol mei wiete snie of heil. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige oant krêftige westewyn. De temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Tiisdei sjogge wy de sinne wer ris, mar de kâns op in bui mei (wiete) snie of heil bliuwt. Boppe it fêstelân stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de westewyn matich oant frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Woansdei feroaret der net in soad.

Warskôging: moandeitenacht en yn ‘e iere moarntiid kin it op guon plakken glêd wurde troch heil of it befriezen fan wiete diken.

Jan Brinksma