Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – Nei in hiel lange rite mei tige myld waar, wurdt it takomme wike kâlder, mei kâns op winterske delslach. It wykein sjocht der ritich út

Freedtenacht bliuwt it, sa goed as, drûch. De súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Sneon liket in ferreinde dei te wurden. De sude-, letter súdwestewyn is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd, miskien wol efkes stoarmich. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wat del. It wurdt 10 graden.

Snein bliuwt it ek net hielendal drûch, mar dan soene wy wol wer in glimp fan ‘e sinne sjen kinne. It is hiel rûzich mei in frij krêftige oant hurde súdwestewyn. It wurdt snein al net folle waarmer mear as 7 graden.

Moandei komme wy yn de kâldere loft telâne. It wurdt in graad of 5 en der stiet noch hieltyd in pûster wyn.

Jan Brinksma