Waarpraatsje: It bliuwt myld 

DE JOUWER – Nei in hiel mylde jierwiksel, mei in strieminne âldjiersdei en in hiel kreaze nijjiersdei, bliuwt it foarearst ek myld. It is boppedat hast gjin dei drûch.

Sneintenacht set it wer op in reinen. Der stiet net in hiel soad wyn en dy komt út it suden oant súdwesten. It wurdt 9 graden.

Moandeitemoarn reint it en de matige wyn giet nei it westen. Yn ‘e middei wurdt it drûch, mar letter falle der wer in pear buien. De wyn komt dan út it westen oant súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. Mei 9 graden is it wer myld foar de tiid fan it jier.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der hast neat.

Folle lok en seine!

Jan Brinksma