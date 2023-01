Waarpraatsje: Hjerstich

DE JOUWER – It is hjerstich en it bliuwt hjerstich, mar takomme wike liket it kâlder te wurden en nimt de kâns op wat winterske delslach ta.

Tongersdeitenacht kin der noch in bui(ke) falle. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt 6 graden.

Freed is it skier en der falle in pear buien, mar de sinne kin sa út en troch dochs ek efkes skine. It bliuwt rûzich mei in frij krêftige oant krêftige weste- oant súdwestewyn, by de kust lâns hurd oant stoarmich. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wer wat del. It wurdt in graad of 7.

Sneon is it noch myld, mar fan snein ôf wurdt ik kâlder.

Jan Brinksma