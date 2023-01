Waarpraatsje: Gjin feroaring

DE JOUWER – Nei in dei of tsien winterwaar is it no in lange rite tige myld. De winter is hiel fier fuort.

Tiisdeitenacht reint it sa út en troch. De wyn giet nei it súdwesten en boazet flink oan. Boppe it fêstelân stiet in frij krêftige oant krêftige wyn, mar by de kust lâns in hurde oant stoarmige. It wurdt 8 graden.

Woansdei kin it earst sa út en troch noch reine en yn ‘e middei falle der in pear buien. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Mei 11 graden is it wer fiersten te myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma