Waarpraatsje: Gjin dei drûch

DE JOUWER – Oant djip yn jannewaris sit winterwaar der perfoarst net yn. Wol sil de temperatuer geandewei wat sakje, mar dat duorret noch wol in skoft.

Moandeitenacht binne der in pear opklearringen en it bliuwt drûch. De swakke oant matige wyn komt út it westen oant súdwesten, mar letter út it suden oant súdwesten. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tiisdei is it earst drûch, mar yn ‘e middei reint it wer in skoft. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der neat.

Jan Brinksma