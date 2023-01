Waarpraatsje: Freed wer rein

DE JOUWER – Nei in tongersdei dy’t, sa goed as drûch bleau, sil it freed wer reine. It bliuwt foarearst ritich.

Tongersdeitenacht kin it sa út en troch storeine. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Mei 9 graden is it healwiis myld.

Freed kin it earst noch reine, mar letter skynt de sinne, nei alle gedachten, ek sa út en troch. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. Yn ’e middei jout de wyn him wat del. It wurdt 10 graden.

Yn en nei it wykein feroaret der neat.

Jan Brinksma