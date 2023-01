Waarpraatsje: De hiele wike myld

DE JOUWER – Der liket gjin ein te kommen oant it tige mylde waar. Pas takomme wike soe de temperatuer wat sakje kinne. It bliuwt dizze wike ek gjin dei hielendal drûch.

Moandeitenacht falle der rûnom yn Fryslân in pear buien. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns stiet in krêftige westewyn. It wurdt 5 graden.

Tiisdei is it earst drûch en de sinne soe noch efkes skine kinne. Yn ‘e middei set it wer op in reinen. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Geandewei de dei giet de wyn nei it suden en boazet oeral wat oan. Mei 6 graden is it ien dei wat kâlder.

Fan woansdei ôf leit de temperatuer wer om de 10 graden hinne.

Jan Brinksma