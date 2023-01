Trije útfieringen Schuberts Winterreise yn it Frysk

Bas-bariton Ernst Vermeulen, hikke en tein yn Fryslân (Dronryp en Harns), sil yn de kommende wiken mei pianist Ad Broeksteeg trije útfieringen fersoargje fan de Frysktalige ferzje fan de Winterreise fan Franz Schubert. Dizze fan oarsprong Dútsktalige lietesyklus fan 24 lieten is troch Schubert yn 1827 komponearre op gedichten fan Wilhelm Müller. De lieten binne leafdefolle oantinkens oan in ferlerne leafde en jouwe utering oan djippe emoasjes fan in ôftwongen ôfskied, fan fertriet en net te befredigjen langstmen en mimeringen. Schubert hat dy gefoelens op in ynkringende wize yn muzyk werjûn.

De Fryske oersetting is yn 2009 op inisjatyf fan bariton Lútsen Bakker makke troch dr. Bernard Smilde (1922-2014) en Atze Bosch (1927-2011). De neibewurke ferzje (winter 2019/20) fan Lútsen Bakker en Ernst Vermeulen sil by dizze fertolking te beharkjen wêze.

Ernst Vermeulen studearre klassike sang oan it konservatoarium fan Utert. Hy hat neist syn eigen konsertpraktyk in soad ûnderfining opboud by ferskate selskippen, dêrûnder it Groot Omroepkoor, De Nationale Opera en de Bayreuther Festspiele. Dêr kaam er mei pianist Ad Broeksteeg yn ’e kunde, mei wa’t er ûnderwilens al wer in jiermannich gearwurket.

Broeksteeg is neist repetitor by De Nationale Opera ek yn it wurk as dirigint fan ûnderskate produksjes en wurdt as pianist faak frege yn it liete-, oratoarium- en operarepertoire.

Dizze ‘Winterreis’ sil te hearren wêze op de neifolgjende dagen:

Sneintemiddei 15 jannewaris om 15.30 oere yn De Alde Wite yn Dronryp

Sneontejûn 11 febrewaris om 20.00 oere yn Kultuerhûs Klameare yn Warkum

Sneintemiddei 12 febrewaris om 15.30 oere yn de Sint-Janstsjerke yn Deinum

Tagongskaartsjes binne by de doar te krijen.