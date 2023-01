Spanning rint op yn Dútsk koaledoarp Lützerath

De Dútske plysje makket moandei buorkundich wat de kommende wike yn it doarpke Lützerath yn it Dútske Ruhrgebiet barre sil. It plak, net fier fan Roermond, mei fan de rjochter sloopt wurde foar de oanlis fan in myn fan enerzjybedriuw RWE. Dat bedriuw wol ûnder Lützerath nei brúnkoal grave.

It doarp wurdt al goed twa jier troch aktivisten beset, om sa de oanlis fan de myn te ferhinderjen. Der steane noch mar in pear huzen en de oarspronklike ynwenners binne útkocht troch RWE, ek eigner fan it doarpke. Neffens it bedriuw is de koalewinning needsaaklik foar de enerzjyfoarsjenning. Dútslân is noch altyd tige ôfhinklik fan koalen, seker no’t der gâns minder Russysk gas levere wurdt troch de oarloch yn Oekraïne.

Nei alle gedachten begjint de plysje tiisdei mei it ûntromjen fan it doarp en dêrom tsjogge aktivisten út Dútslân en omkriten der just hinne. Snein wiene der neffens de Dútske plysje sa’n twatûzen demonstranten. Nederlânske aktivisten hawwe har ek by it protest oansletten. In Nederlânske organistor ferwachtet dat der letter fan ’e wike sa’n fyftich Nederlanners mei de bus meireizgje sille.

De ûnbidige masines fan RWE hawwe de ôfrûne jierren folle mear doarpkes opslokke. It bedriuw seit dat it leveringskontrakten hat en dus de koalen wol winne moat. Oer in pear jier, yn 2030, hâldt RWE op mei it winnen fan koalen yn Dútslân. Mar oant dy tiid mei it enerzjykonsern yn Lützerath nei koalen grave, sa is mei de Dútske oerheid ôfpraat.