Rou-advertinsje Bertus Jans Postma

De Ried fan de Fryske Beweging hat ôfskied nimme moatten fan syn tige wurdearre en belutsen âld-Riedslid

Bertus Jans Postma

Postma hat jierrenlang weardefolle bydragen levere oan de Ried foar de Plaknammekommisje en as fertsjintwurdiger fan de Jongfryske Mienskip. Hy wie oan ’e ein ta in trouwe besiker fan de gearkomsten fan de Grutte Ried. Wy tinke mei grut respekt oan syn oanhâldende krewearjen foar in rjochtfeardich plak foar de Fryske taal.

Út namme fan de Ried fan de Fryske Beweging,

Reinder Reitsma, ynterim-foarsitter

Nynke Beetstra, skriuwer