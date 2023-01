Provinsjale Steaten komt gear yn Holwert

Woansdei 1 febrewaris komme de leden fan Provinsjale Steaten gear yn Holwert. Fan 19 oere ôf is de gearkomste fysyk yn MFA De Ynset en streekrjocht fia www.smashvisuals.nl/livestream te folgjen.

“It is altyd al wichtich dat Provinsjale Steaten sichtber binne yn de provinsje. Ek as we yn Ljouwert binne. In ûnderwerp as Holwert oan See lient him dêr by útstek foar om it gebiet yn te gean en dêr dan ek dizze gearkomste fan ‘e Steaten te hâlden. Dizze kear yn Holwert dus”, seit Wiebo de Vries, de vice-foarsitter fan Provinsjale Steaten.

Dizze gearkomste is in saneamde byldfoarmjende kommisje. Steateleden sammelje dan ynformaasje oer in ûnderwerp. Belanghawwers kinne dêr ynsprekke. Ferskate ynsprekkers hawwe har al oanmeld. Publyk is wolkom.