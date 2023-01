Op ien nei âldste oarspronklike byntkonstruksje yn Fryslân ûntdutsen

Fan bûtenôf is der neat bysûnders te sjen oan de pleats fan de famylje Biewenga oan de Wergeasterdyk 2 yn Wergea. Mar út ûndersyk docht bliken dat it byntwurk út likernôch 1601-1602 datearret. De pleats Great Himriksein hat dêrmei de op ien nei âldste oarspronklike byntkonstruksje yn Fryslân.

De fynst komt troch in tip fan doarpshistoarikus Sjoerd Spykstra. “Great Himriksein is in kop-hals-romppleats mei in 19e-iuwsk foarhûs. Dêr stiet in skuorre efter mei in flauwe dakhelling en dêrtroch hie ik it fermoeden dat de skuorre folle âlder wêze kinne soe as it foarhûs.” Hy dielde syn fermoeden mei de ôfdieling erfgoed fan de gemeente Ljouwert. Dy joech Borghaerts Houtdatearring út Easterein opdracht foar in dendrogronologysk ûndersyk.

Jierringen ferriede krekte âldens fan hout

Borghaerts naam boarstielen fan it byntwurk ôf en meat de jierringen fan it hout tige sekuer op. Hy koe dêrút opmeitsje dat it hout yn 1600 yn West-Dútslân kapt is. Nei’t er fêststeld hie dat de stilen fan it byntwurk noch op harren orizjinele klippen of poeren steane, wie dúdlik dat der wat bysûnders oan ’e hân wie. “Dit is in unike fynst. Nei in pleats yn Reahûs, dêr’t de bynten fan út 1597 datearje, is dit it âldste orizjinele byntwurk fan foaral ikehout, dat noch op syn oarspronklike plak stiet”, seit Evert Stellingwerf, wethâlder gemeente Ljouwert.

Skiednis Great Himriksein

Great Himriksein hearde al yn de fyftjinde iuw oan de famylje Aytta ta. De bekendste wie Wigle (Viglius) van Aytta. Hy wie diplomaat en in wichtich adviseur fan keizer Karel V en kening Philips II. Nei it ferstjerren fan Viglius op 8 maaie 1577 gie Great Himriksein nei syn neef, Wybrand Seerps Aytta. Op 19 maaie 1603 kaam Wybrand ûnder in hynder yn in sleat telâne en ferdronk er. Foar it bouwen fan de oarspronklike pleatsskuorre fan Great Himriksein is dus opdracht jûn troch Wybrand Seerps Aytta. De foltôging hat er nei alle gedachten noch krekt meimeitsje kinnen.

Dendrogronologysk ûndersyk

Dendrogronologysk ûndersyk nei âlde houtkonstruksjes kin unike ynsichten jaan yn de ûntsteans- en ûntwikkelingsskiednis fan âlde gebouwen. Gebouwen binne der faak tige krekt mei te datearjen. Dêrom lit de gemeente Ljouwert soms sok ûndersyk yn monumintale tsjerken, pleatsen en wenhuzen dwaan.