Ofskiedsrede professor Goffe Jensma

14 desimber 2022 naam prof. Goffe Jensma ôfskied as heechlearaar Frysk. Dat die er op eigen fersyk net yn de Ryksuniversiteit Grins mar yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Us berjocht dêroer is hjir te finen. Yn oerlis mei Jensma publisearje wy hjir syn ôfskiedsrede.

De bekende Nederlânske histoarikus Johan Huizinga hat oan ’e ein fan syn libben in autobiografysk boek skreaun Mijn weg tot de historie. Ek al wie er in Grinslanner mei, nei eigen sizzen, Fryske ynboarst, presys lykas ik, ik wol my fierders fansels yn gjin inkel opsicht mei Huizinga fergelykje, want wêrom soe ik. Mar dy titel skeat my al yn it sin doe’t ik yn ferbân mei dit praatsje neitocht oer myn eigen ‘Werdegang’. It is eins in hiel frjemde titel: ‘Mijn weg tot de historie’ – tot de geschiedenis’. Mar elk mins hat dochs in skiednis, soe men tinke, dêr’t je net mear nei op paad hoege te gean.

Datselde jildt ek foar ‘Mijn weg tot het Fries’.

Jimme sille tinke: it Frysk sit dochs wol djipper yn dy ferankere, as datst dyn paad dernei noch fine moatte soest. Men giet dochs earder fan it Frysk ôf as dat men it noch opsykje moat. Mar sa is it no krekt net. It is oarsom. Ik wol dat útlizze en dan begjin ik by it begjin, by myn begjin.

De âld-heechlearaar Grinslânsk Siemon Reker en ik as heechlearaar Frysk hawwe wat dit oangiet in belangryk biografysk gegeven mienskiplik, ntl. deselde skoalle en deselde godstsjinstlearaar (op it Willem Loadewyk Gymnasium yn Grins): Molenaar, hjitte dy man en hy kaam fan Frjentsjer. Doe’t dy Simon Molenaar der op in dei achterkaam – it spile omtrint 1970 – dat ik út in Frysktalige famylje kaam, joech er my in Frysk boek en makke er my derfan bewust dat Frysk net allinnich sprutsen wurdt, mar ek skreaun, en dat der sels in Fryske literatuer bestie, dat je sels ek Frysk skriuwe koene, en dat je ek Frysk skriuwer wurde wolle kinne soene. It wie in ûntdekking, in skok. Doe’t ik – fjirtich jier letter – dit allegear in kear oan kollega Siemon fertelde, sei er: Dat is ek apart, want by my die er itselde, mar dan mei it Grinslânsk. Hy liet my in boek lêze mei Grinslânske psalmen.

Ik wit net hoe’t it Siemon fierder krekt fergien is, mar foar my wie it sa dat dy nij ûntdutsen Fryske literatuer him yn it post-Molenaar tiidrek, keppele oan al dy dichters en skriuwers dêr’t wy by Nederlânsk en ek by de oare klassike en moderne talen les oer krigen: fan Lucebert, Lodeizen, Ovidius, Habakuk II de Balker, Campert, Vergilius, Rabelais en gean sa mar troch. Njonken en achter dy skriuwers en dichters dûkten no Fryske skriuwers op: Jan Wybenga, Rink van der Velde, Anne Wadman, Trinus Riemersma, Ypk fan der Fear. Dy wiene mear eigen en stiene tichter by.

Mar se skreaunen yn in Frysk dat ik soms amper begripe koe en dat folle fierder fan my ôfstie as it Nederlânsk. Dat wie my ommers as skriuwtaal op skoalle jierrenlang yndruid. Foar it Frysk moatst sels muoite dwaan.

Dit stikje autobiografy is folle minder anekdoatysk en persoanlik as dat jimme miskien tinke. It paad nei it Frysk as kultuertaal en as skriuwtaal is foar nimmen fanselssprekkend. Krekt oarsom, it is it hobbelige paad dêr’t elke Frysk-skriuwer en dus ek elke Fryske skriuwer by omheech kliuwe moat om oan syn taal te kommen en om oan syn ferbylding te reitsjen.

Ik haw oait in studint hân – Ruurdtsje de Haan – dy’t hiel krekt neigien is hoe’t Fryske skriuwers ta de Fryske literatuer kaam wiene. ‘Mijn weg tot de Friese literatuur’, om it sa te sizzen. De measte Fryske skriuwers begjinne yn it Nederlânsk te skriuwen, stelde sy fêst, en pikke pas letter it Frysk op. Dat Frysk ha se harsels as skriuwtaal ek pas op lettere leeftyd oanleard en hiel bot fertrouwe se har sels dêr noch hieltyd net yn. Se brûke hast allegear geregeldwei it wurdboek en harren teksten wurde steefêst noch neisjoen troch korrektoaren.

Ik merk yn it foarbygean op dat – folslein oars as by it Nederlânsk – yn dit opsjoch krekt it heger ûnderwiis foar it Frysk fan ûnmisber belang is. De kursussen dy’t Pieter Breuker, Willem Visser en tsjintwurdich Gerbrich de Jong by ús yn Grins troch de jierren hinne jûn hawwe en noch jouwe, hawwe minsken foarme yn de grûnbegjinsels fan it Frysk as kultuertaal. Harren kursisten wurkje tsjintwurdich by de Afûk, Tresoar en de Fryske Akademy of jouwe tsjintwurdich wer les bgl. oan de leden fan studinteferiening Bernlef

Dit simpele feit dat Frysk skriuwtaalûnderwiis ûnderbrocht is yn de kategory frijwillich folwoekseneûnderwiis kinne je twa kanten mei út. Oan de iene kant lit it sjen lit hoe’t it Frysk skriuwtaalûnderwiis yn it primêr en sekundêr ûnderwiis tekoartsjit. Ofgeande op wat ik troch de jierren ûnder eagen krigen haw, tink ik dat dat ek beslist sa is. Der soe mear omtinken foar skriuwtaalûnderwiis wêze moatte en der soe (noch) better oer neitocht wurde moatte hoe’t je digitale middels as wurdfoarsizzers, staveringshifkers, grammatikahelpers ûntwikkelje en ymplemintearje kinne soene om bern yn alle gefallen by te bringen dat der in korrekte, standerdisearre manier fan Frysk skriuwen bestiet en ek wêr’t je je kennis dêroer opdwaan kinne.

Je kinne oan de oare kant ek konkludearje dat it hiel bysûnder is dat der dochs noch behoarlike oantallen minsken Frysk leare wolle. Gerbrich melde my in oantal fan tolve studinten oan de RUG (ferline jier) en tweintich oan de NHL (dit jier) dy’t har bekwame woene yn it Frysk as kultuertaal, standerttaal, skriuwtaal of hoe’t je it mar neame wolle. Dêr komme dan de gruttere groepen minsken noch by dy’t it Frysk oanleare op Afûk-kursussen. Ien fan de bysûnderste saken oangeande it Frysk is it grutte oantal minsken dy’t it Frysk (ek as sprektaal) oanleare op lettere leeftyd, ien op de fjouwer. Dat wol wat sizze oer de oantrekkingskracht fan it Frysk as regionale identiteitstaal.

Skriuwtaalûnderwiis is foar it yndividu belangryk, mar ek foar de taal sels, want skriuwfeardigens hat sûnder mis in konservearjend effekt op it Frysk. It hanthavenet in beskate standert om it sa te sizzen. Dat wurket hiel simpel: as je witte hoe’t in wurd skreaun wurdt, kin it letterlik as wurdbyld byskreaun wurde yn it firtuele wurdboek yn jo holle. Om dit prinsipe fan ‘linguistic security’ begryplik te meitsjen, kinne je it ek omkeare, sa’t myn foargonger Germ de Haan oait die: as je as Fryskprater net witte wat in bepaald wurd yn it Frysk is, gripe je nei de wurdbylden yn dat oare firtuele wurdboek in jo holle, ntl. it Nederlânske. En dan sizze je net langer ‘noas’, mar ‘neus’, net langer ‘kaai’, mar ‘sleutel’, net langer ‘oerhimd’, mar ‘overhemd’. De konklúzje is dat der in streekrjocht ferbân bestiet, in korrelaasje, tusken it ûntbrekken fan goed skriuwûnderwiis en de flugge fernederlânsking (en feringelsking) fan it Frysk.

Mar dan de folgjende fraach: wat is dat Standertfrysk dan? Ik ha soms it idee dat guon taalkundigen, grammatisy, tinke dat it Standertfryske taalsysteem in abstractum is, in foar altyd fêststeande set taalregels, sa’t dy sa goed mooglik yn de grammatika’s en de wurdboeken fêstlein binne. Ik sjoch dat oars. It standertfrysk is neat oars as in tydlik út-ûnderhannele en yn boeken bestjurre tuskentiidske stân fan saken, in ôfspraak tusken de brûkers fan de taal, Fryskskriuwers en Fryskpraters. Taal feroaret, ek standerttaal, allinne de standerttaal feroaret folle stadiger. It Frysk is mei oare wurden net in ding dat foar ivich fêstleit, mar wurdt hieltyd op ’e nij bywurke yn it gebrûk. En de belangrykste manier fan brûken is yn dit opsicht de literatuer, of better sein: dy manier fan brûken fan it Frysk dêr’t de werklikheid op in skeppende manier yn ferbylde wurdt. Dat kin wêze yn skreaune en printe, mar ek yn sprutsen foarmen fan literatuer as toanielstikken, iepenloftspullen, lietteksten, raps, films, poetry slams, it kin ek yn skiedskriuwing, sjoernalistyk en alle oare wittenskiplike en talige dissiplines. Dêrom dat ik foar myn boek dat aanst oanbean wurde sil net it wurd ‘literatuer’, mar de term ‘ferbylding’ keazen haw.

Oait begûn dy Fryske ferbylding bygelyks by Joast Halbertsma, de man dy’t sa omtrint 1830 sei dat it Frysk ‘een luchtwezen, vlottende van tong tot oren’ wie, net mear as in sprektaal dus, en dat it dus syn stribjen wie om, foardat se yn de mist fan de tiid ferdwine soene, al dy Fryske wurden by de manteltippen te pakken en op te skriuwen. Fan dat momint ôf oan is de taal in algeduerigen ûnderhanneling tusken minsken dy’t de eigen werklikheid deryn ferbyldzje en foarm jouwe. Dat is it dêr’t it foar my yn it Fryske fjild om draait, net de taal sels, mar de manier hoe’t wy dy brûke.

My muoit it dat de frisistyk, de wittenskip fan it Frysk, as in eksimpel opgean moatte soe yn bredere dissiplines, sa’t de Ryksuniversiteit Grins en de Fryske Akademy dat graach wolle. Foar taalkundigen – en dêr hear ik nét by – makket it net safolle oft in taal feroaret of net, oft er útstjert of net – it is miskien krekt wol ynteressant sa’n proses fan it stjerren fan in taal te folgjen. Foar in kultuer- en literatuerwittenskipper – en dat bin ik ál – leit dat oars, lit stean foar in literator. Foar harren is de taal sels it unike ynstrumint.

Yn de hast fyftjin jier dat ik oan it roer stie, haw ik my der altyd hurd foar makke dat it Frysk in eigenstannich en werkenber plak hawwe moast oan de universiteit. It is ek om oan dy ferbylding in plak jaan te kinnen. Dat is, sa docht no bitter bliken, in lijen. Miskien is it in goed idee om no krekt op dit punt in foarbyld te nimmen oan guon Britse en Amerikaanske universiteiten. Dêr is it mooglik dat je – op in wittenskiplik ferantwurde manier – ôfstudearje of sels promovearje op in keunstwurk, in toanielstik, in film of in roman bygelyks. Dat soe foar it Frysk in mooglikheid wêze kinne. It soe de RUG siere as sy dizze mooglikheid ris serieus ûndersykje wolle soene en it Frysk dêr dan as pilot foar brûke wolle soene.

Myn wurk is dien. Mooglik stiet yn de kûlizen in opfolger klear dy’t it stokje oernimme wol (en mei). Ik jou har (of him) graach it boadskip mei dat it Frysk as kultuertaal it resultaat fan permaninte ûnderhanneling is, mar dat datselde ek jildt foar it Frysk as fak oan de universiteit. As it om it Frysk giet komt, komt it noait fansels op jin ta, mar moat men sels it paad nei it Frysk fine en berinne wolle.