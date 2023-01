Oersetwedstriid liet Randy Newman

Lykas yn oare jierren hawwe wy yn it desimbernûmer fan DE NIJE in oersetkriich fan in Ingelsk liet. Wy nimme dizze kear ien fan de lieten fan Randy Newman. Dat is mei bedoeld as in earbetoan oan him. Newman hat prachtige nûmers skreaun en songen. Hy wurdt dit jier tachtich en komt nei Europa foar in konserttoer û.o. yn Berlyn en Bremen en op 7 febrewaris yn de Oosterpoort yn Grins. De kaarten dêrfoar binne al lang útferkocht.

Op grûn fan inkele reaksjes is de opdracht breder wurden! De ynstjoerders kinne no kieze út ien fan de folgjende nûmers:

Birmingham,

My old Kentucky home

Sail Away

Wy tidigje op sjongbere oersettingen dy’t de struktuer fan it liet oanhâlde, mar mei it ferhaal nei Fryslân oerset. Fierder binne de oersetters frij yn harren ynterpretaasje. De oersettingen meie yn it Frysk, Biltsk, Stellingwerfsk of Nederlânsk skreaun wêze. Der binne trije teäterbonnen te winnen: haadpriis € 150, 2e priis € 100, 3e priis € 75.

Der is wat mear tiid beskikber as yn DE NIJE stiet. Ynstjoeringen moatte foar 19 febrewaris by denije@itnijs.nl binnen wêze. Se wurde anonym hifke. Om de útslach hinne wurdt op sneintemiddei 19 maart in feestlike lietemiddei op Stania State yn Oentsjerk organisearre. Dat sil oars, better en dúdliker organisearre wurde as ferline jier. Wy moasten it doe spitigernôch in pear kear ferskowe yn ferbân mei Covid.

