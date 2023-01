Noed oer Zhurong: Sineeske Marsrover komt net út wintersliep

In protte planeetwittenskippers en romtesaakkundigen freegje har ôf wat der mei de Sineeske Marsrover Zhurong bard is. It apparaat hie wiken lyn út syn wintersliep komme moatten, mar oant no ta jout de rover noch gjin teken fan libben. It Sineeske romtefeartagintskip hâldt him ûnderwilens stil oer de status fan it Marsweintsje.

Zhurong lâne yn maaie 2021 op ’e reade planeet as ûnderdiel fan de Sineeske Tianwen-1-misje, de earste ynterplanetêre misje fan it lân dy’t ek in Marssatellyt omfettet. De rover die in jier lang ûndersyk foar’t de winter op Mars ynfoel en it karke himsels yn ’e sliepstân skeakele fanwege de lege temperatueren. As it te kâld is, kin de robot syn batterijen net goed oplade.

Tocht waard dat de rover yn desimber wer wekker wurde soe, by it oanbrekken fan de maitiid op Mars, mar begjin jannewaris dûkten de earste berjochten op dat de flechtlieding noch op in earste sinjaal wachte. No’t it noch hieltyd stil bliuwt, wurdt men bang dat Zhurong hielendal neat mear fan him hearre lit.

Astrobiolooch David Flannery, behelle by NASA’s Perseverance-rover, seit op de side fan Nature dat dat net ferrassend wêze soe. “Der is in lange skiednis mei lanners en rovers op Mars op sinne-enerzjy dy’t sûnder stroom kamen te sitten.” Ferline moanne makke NASA noch buorkundich ôfskie nimmen te moatten fan de InSight-lanner, dy’t nei in stofstoarm net genôch stroom mear opwekke koe: de sinnepanielen wiene mei Marssân bedutsen.

Dat lêste soe by Zhurong ek oan ’e hân wêze kinne. As der te folle stof op ’e sinnepanielen liet, slagget it net om de batterijen op te laden. De rover hat wol in meganisme om it stof fan him ôf te skodzjen, mar dat wurket allinnich as it karke aktyf is. Guon bliuwe optimistysk. Faaks slagget it Zhurong de kommende moannen, as it hieltyd waarmer wurdt, om dochs noch syn batterijen genôch op te laden en út de sliepstân te kommen. Dêr moat it op syn minst -15 graden Celsius foar wêze en de batterijen moatte minstens 140 watt generearje kinne. Neffens mjittingen fan de Amerikaanske Perseverance-rover, dy’t mear as 1500 kilometer fierderop rydt, is de temperatuer ûnderwilens wat heger.

Njonken de radiostilte fan Zhurong krige de Sineeske flechtlieding de ôfrûne tiid ek gjin kontakt mear mei de satellyt dy’t yn in baan om Mars fleant. Hoewol’t beide romtefartugen noch net ôfskreaun binne, hawwe se ferline jier wol harren primêre misje al ôfrûne. Dêrmei is de misje foar Sina yn alle gefallen al in grut sukses.

