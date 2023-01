Noardeast-Fryslân giet troch mei beheinde tsjinstferliening oan Dantumadiel

Nei goed ûnderling oerlis en op fersyk fan Dantumadiel wol Noardeast-Fryslân nei 1 jannewaris 2024 trochgean mei it ferlienen fan tsjinsten op in beheind tal gebieten oan Dantumadiel. It giet om de taken Funksjonaris Gegegevensbeskerming (FG), garaazje, ynsammeljen fan ôffal, salarisadministraasje, belestingen/WOZ en basisregistraasjes. De no rinnende Sintrumregeling dy’t ynhâldt dat Noardeast-Fryslân alle amtlike tsjinsten oan Dantumadiel leveret hâldt dan op.

It giet om sa’n 8 à10 meiwurkers (op in no noch mienskiplik totaal fan 650). Op oare terreinen – de sosjale wurkfoarsjenning Dokwurk en ANNO – wurkje de beide gemeenten ek suksesfol gear. Noardeast-Fryslân wol in goede partner foar Dantumadiel bliuwe. De gemeenteried fan NEF moat oer ien en oar noch in beslút nimme.