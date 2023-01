Nije rige ‘Verborgen verleden’ mei ûnder oaren de bruorren Anker

Yn 2023 sille acht nije ôfleveringen fan Verborgen verleden te sjen wêze. Yn dat programma fan de NTR, dat sûnt 2010 op telefyzje is, geane bekende Nederlanners op ’e syk nei harren famyljeskiednis. Wa wiene harren foarâlden en wat diene se? Om dêrefter te kommen, moatte de haadpersoanen op reis. Soms hiel fier tebek yn it ferline, soms folle tichter by.

De nije rige set útein mei de bruorren Anker, dy’t opwoeksen yn Akkrum, folge troch Carice van Houten, Lilianne Ploumen, Daan Schuurmans, Dione de Graaff, Joep van Deutekom, Joke Bruijs en Edson da Graça.

Oflevering 18 febrewaris: De bruorren Hans en Wim Anker

Foar it earst by Verborgen verleden binne der twa minsken yn deselde útstjoering dy’t harren famyljeskiednis útsykje: de twillingbruorren en advokaten Hans en Wim Anker. Yn it programma sykje se om it ferhaal fan de selsdeading fan harren pake en stjitte se op ûnbekende details. Wat folget is in reis nei it ferline fan seefarders, slavekassen en in keninklike trageedzje. It is in emosjonele reis fol fertriet, aventoer én it rjocht.

Utstjoering: Verborgen verleden is fan 18 febrewaris ôf alle wiken te sjen op NPO 2 om 20.40 oere.