NBE fiert de stêd Napels yn ‘Napolitana’ mei Peppe Barra

Yn de nije foarstelling Napolitana waant it Nederlânsk Blazers Ensemble him yn it brûzjende Napels, havenstêd fan in oerweldigjende skjintme oan de Middellânske See.

Oan ’e foet fan de Fesuvius brûst it al iuwenlang fan emoasje, famylje en foaral muzyk. Muzyk fan de grutte maestro’s dy’t Napels fuortbrocht hat, Domenico Scarlatti en Giovanni Pergolesi. En muzyk fan de strjitte en fan de kroech: te gast is libbene leginde Peppe Barra (1944, Rome), dy’t as gjin oar Napolitaanske folksmuzyk sjongt, fol drama en humor.

As masterartyst en bûtengewoan erfgenamt fan de teätrale en muzikale tradysje fan Napels wurdt Peppe Barra algemien beskôge as ien fan de meast autentike en belangrike ambassadeurs fan de Italiaanske muzyk en de Napolitaanske kultuer. Yn syn optredens oer hiel de wrâld fertsjintwurdiget er sawol de tradysje as de takomst fan de Napolitaanske muzyk en lit er teäter en muzyk perfekt gearrane. Troch de jierren hinne ûntfong er ferskate ûnderskiedingen en prizen. Yn it begjin fan de njoggentiger jierren naam Barra in solo-album op, dêr’t er de Targa Tenco-priis mei wûn as bêste artyst fan it jier, ien fan de meast prestisjeuze prizen yn de Italiaanske muzyk. Yn 2004 teach er nei New York, dêr’t er Italië fertsjintwurdige as sjonger en akteur mei de takenning fan it eareboargerskip en yn 2014 krige er fan de Universiteit fan Napels Federico II it earemasterskip yn literatuer, skriuwen en teäterkrityk.

Opswypke troch gitarist Paolo del Vecchio en Simone Bottasso op syn Italiaanske organetto fiert Barra mei it NBE de stêd mei in libbene siel yn Napolitana.

Napolitana is fan 31 jannewaris oant en mei 16 febrewaris yn hiel Nederlân te sjen. Under oare op freed 3 febrewaris yn Spot / De Oosterpoort yn Grins. Sjoch foar de folsleine spyllist op www.nbe.nl.